В понедельник, 18 января, в утренние часы российские вооружённые силы осуществили массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины с использованием высокоточного оружия. В том числе был нанесён удар по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, на этом предприятии осуществляется производство ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха».

По информации, предоставленной источником, действия Вооружённых сил Российской Федерации стали ответом на недавние обстрелы по гражданской инфраструктуре в Белгородской области, которые были совершены украинскими военными с использованием американских ракет ATACMS.

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Российской Федерации добавили, что данное предприятие занимается разработкой и изготовлением управляемых ракет с большой дальностью действия «Нептун», а также реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха».

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и местам сборки беспилотников.