Ряд украинских средств массовой информации сообщают, что минувшим днем в Киеве в результате точного ракетного удара была повреждена/уничтожена фабрика одежды для военных М-Тас.

Отмечается, что одежда М-Тас очень популярна среди представителей киевского режима.

В частности, военные обувь, майки и свитшоты именной этой марки предпочитает носить президент Украины владимир Зеленский, а также его заклятый друг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли мощный удар по ряду укрепленных опорных пунктов украинских боевиков на Донецком направлении.Авиаудар наносился по стану врага неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. ВСУ также был нанесен серьезный урон в живой силе.