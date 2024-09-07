ВС РФ сбили украинскую ракету над Курской областью

Атака отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Вооруженные силы России продолжают операцию по вытеснению вражеских подразделений. Днем в субботу, 7 сентября, силы ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. О последствиях перехвата информации не поступало. Смирнов поблагодарил бойцов за проделанную работу.

В пятницу, 6 сентября, враг выпустил три ракеты, которые также удалось сбить в небе над Курской областью. Данных о повреждениях из-за падающих обломков врио губернатора региона не привел.

Ранее эксперт объяснил, как Украина пугает Запад российскими ракетами. Оказалось, что ВСУ делает это для получения разрешения на высокоточные удары вглубь России.