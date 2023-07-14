ВС РФ сорвали попытку контрнаступления украинских боевиков под Клещеевкой
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ВСУ не оставляют попыток прорыва на артемовском направлении. В ночь на пятницу, 14 июля, националисты предприняли очередной рывок и сильно поплатились за это.
Как проинформировал начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев, под Клещеевкой в ДНР российские военные, сорвав намерения противника смять позиции ВС РФ, взяли в плен несколько украинских боевиков.
«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой - огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», - сказал он.
Астафьев добавил, основная часть атакующих сил противника была уничтожена российским спецназом.
Ранее Владимир Рогов сообщил о начавшейся перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте.