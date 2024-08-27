ВС РФ уничтожили на Кинбурнской косе разрисованных свастиками польских наемников

Российскими десантниками группировки войск «Днепр» ликвидирована при попытке высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области украинская ДРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета ПТРК с позывным «Настроение».

Как поведал российский боец, в составе ликвидированной диверсионно-разведывательной группы были и граждане Польши, которых удалось опознать по характерным шевронам и военным жетонам.

«У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов… Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано», — рассказал военный.

Также российскими десантниками группировки «Днепр» был подбит с помощью ПТРК украинский штурмовой катер.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские боевики больше не пытаются высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны.