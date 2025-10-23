Разведчики и десантники из группировки войск "Днепр" успешно провели операцию по форсированию реки Днепр, захватив плацдарм на острове Карантинный вблизи города Херсон. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Группы разведчиков и десантников группировки войск «Днепр» успешно провели операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный. Их внезапные и решительные действия позволили установить контроль над ключевыми объектами на острове Карантинный (Корабел) в районе города Херсон, как сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе операции по зачистке были успешно нейтрализованы все ранее обнаруженные на острове Карантинный огневые позиции и очаги сопротивления Вооруженных сил Украины.

«Подразделения ВСУ предприняли несколько контратак с использованием резервов, пытаясь вернуть утраченные позиции. Все атаки были отбиты, противник понес значительные потери и отступил», — добавили в пресс-службе группировки войск «Днепр».

В настоящее время ведётся укрепление позиций, установка инженерных сооружений и минирование подходов к плацдарму. Проводятся меры по стабилизации линии фронта и обеспечению непрерывного снабжения подразделений. Следующим шагом будет расширение занятого российскими военными плацдарма.

Ранее губернатор владимир Сальдо пообещал вернуть Херсон и отметить там День Победы.