Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении провести празднование Дня Победы и годовщины воссоединения с Россией в Херсоне, который сейчас контролируется Украиной. Он также подчеркнул, что все беженцы мечтают и смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Сальдо выразил уверенность в скором возвращении Херсона под российский контроль. Губернатор заявил, что планирует отметить в городе два ключевых события — День Победы и четвертую годовщину воссоединения региона с Россией. По его словам, это не просто надежда, а неизбежное будущее, в которое он верит.

Сальдо добавил, что все вынужденно покинувшие Херсон жители мечтают о возвращении домой. Он пообещал, что город будет не только освобожден, но и восстановлен, став еще красивее, чем прежде. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, губернатор отметил активное развитие подконтрольной России части области. Он пояснил, что этому способствует масштабная помощь со стороны федеральных властей, которую лично курирует президент страны. По словам Сальдо, противник пытается сорвать мирную жизнь, но регион продолжает уверенно двигаться вперед.

Ранее Сальдо сообщал о том, что ВСУ запугивают мирных жителей, выжигая леса в Херсонской области.