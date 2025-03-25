Вооружённые силы Российской Федерации активизировали продвижение на Константиновском участке фронта (между Покровском и Торецком, к юго-западу от последнего). После освобождения Архангельского, Новобахмутовки и Керамика на этом направлении долгое время сохранялось относительное затишье. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации, полученной из источников, подразделения российской армии, оснащённые бронетехникой, успешно проникли в населенный пункт Александрополь (ранее известный как Розовка). После установления контроля над этой территорией они приступили к активным действиям в направлении соседней Пантелеймоновки.

Это подтверждают и украинские военные эксперты, которые провели анализ видеозаписей с мест сражений. Видеоматериалы, на которых запечатлена российская бронетехника и пехота, были опубликованы оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Хортица».

«Русские ворвались в Александрополь и высадили десант», — приводится в публикации.

Сообщается, что российские войска достигли северной части Александрополя, то есть полностью заняли территорию населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российские части освободили село Степовое в Запорожской области.