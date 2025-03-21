Подразделения российской армии в результате наступления освободили в Запорожской области населенный пункт Степовое. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее уже сообщалось, что в результате своего наступления части группировки войск «Север» освободили в Курской области деревни Рубанщина и Заолешенка. Теперь же успеха удалось добиться тем подразделениям, которые входят в группировку «Днепр» и воюют на запорожском направлении. Они по итогу решительных действий освободили село Степовое на территории Запорожской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и четырех бригад береговой обороны ВСУ», — указали в военном ведомстве.

За прошедшую неделю противник потерял на линии боевого соприкосновения более 10 тыс. своих военнослужащих. Был сбит истребитель Миг-29 неприятеля, подбито 18 вражеских танков и уничтожено 124 бронированных транспортеров и машин различных типов.

До этого в Минобороны сообщили, что за предыдущую ночь российская ПВО сбила над территорией РФ 43 дрона ВСУ. Их перехватили над четырьмя регионами России.