Населенный пункт городского типа Украинск в ДНР, за который последние недели велись ожесточенные бои, перешел полностью под контроль российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В качестве подтверждения собеседник агентства предоставил снимки, где бойцы ВС РФ вывесили флаг на находящейся на окраине Украинск шахте.

"Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России", — рассказал силовик.

Сообщается, что взятие Украинска позволит существенно изменить в пользу ВС РФ обстановку на фронте между городами Курахово и Селидово и нарушить логистику противника.

Минобороны РОссии взятие Украинска пока никак не подтвердило и не опровергло.

Ранее сообщалось, что общие потери украинских войск на этом направлении за неделю составили приблизительно 3670 человек убитыми и ранеными, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

За неделю в зоне проведения СВО российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 3520 военнослужащих.