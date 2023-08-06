ВС России разбомбили ракетные авиабазы ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

В Минобороны России подтвердили удар вооруженных сил минувшим днем в субботу, 5 августа, по стратегическим целям ВСУ на Западной Украине.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, удар был совершен высокоточным оружием в Хмельницкой и Ровенской областях по местам хранения ракетного вооружения Украины на аэродромах и ангарах хранения.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», – принформировали в МО РФ.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе ракетного удара в цели были достигнуты, а назначенные объекты ВСУ уничтожены.

Напомним, Минобороны также отчиталось о работе сил российской противовоздушной обороны за минувшие сутки. Там проинформировали, что ПВО были сбиты 16 украинских дронов, а также 11 снарядов РСЗО HIMARS.