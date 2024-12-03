ВС России создали в Запорожской области 30-километровую буферную зону

Российским военным при помощи боевых беспилотников удалось установить в Запорожской области 30-километровую буферную зону, рассказал в интервью РИА Новости боец отдельной бригады спецназначения ЮВО с позывным Шахтер.

По словам собеседника агентства, врагу теперь не получается пересекать черту в 30 км на тяжелой военной технике. А те, кто решается на марш-бросок на грузовиках «Казак», сразу же уничтожаются.

«Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 км, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 км, потому как уничтожается», — сказал Шахтер.

Российский военный отметил 80%-ную эффективность отечественных дронов самолетного типа и их высокую устойчивость к вражеским средствам РЭБ.

Ранее сообщалось, что в России разработали уникальный дрон «Гаргулья» для обследования линий электропередачи.