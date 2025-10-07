ВС России ударили авиабомбами по Криворожской ТЭС, произошедшее сняли на видео
Фото: [соцсети]
Впервые с начала специальной военной операции Вооруженные силы России применили корректируемые авиабомбы для удара по объекту энергетической инфраструктуры, как сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».
Видеозапись взрыва, опубликованная каналом, демонстрирует впечатляющее зрелище, напоминающее ядерный гриб с огненным столбом, устремлённым в небеса.
«Сообщается о первом за все время конфликта применении корректируемых авиабомб по объекту энергетической инфраструктуры — Криворожской теплоэлектростанции», — говорится в сообщении.
Удар был нанесен с расстояния приблизительно 33 километра от линии фронта. Официальных комментариев пока не поступало.
