В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Среди поражённых объектов — места, где проводились собрания высшего командного состава ВСУ, а также другие значимые военные объекты.

В результате ударов были нанесены удары по объектам, где проходила подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, складам с топливом и временным местам дислокации вооруженных подразделений ВСУ в 142 районах, отметили в МО.

«… нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ…» — написано в Телеграм-канале Минобороны РФ.

Также сообщается, что министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 1472-го гвардейского мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Улаклы Донецкой Народной Республики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что праздник 23 февраля не для тех, кто бросил Россию в трудный момент.