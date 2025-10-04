Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности на изюмском направлении. По данным российских силовых структур, взвод 151-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ полностью оставил свои позиции на этом участке фронта, информирует ТАСС .

Командование ВСУ признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике. Аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу Оскола, где украинские войска отступают целыми подразделениями, как сообщил источник.

«Подразделение 151-й ОМБр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать», — передает агентство слова источника.

По данным источника, информация о ситуации подтверждается перехватами радиопереговоров украинских военных, что дает представление о масштабах отступления.

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что российские бойцы могут установить полный контроль над Купянском еще до завершения осенней кампании. Этот город, который часто называют третьей столицей Украины из-за его критического транспортного и логистического значения, по его словам, является ключевым узлом обороны.