Все автобусные маршруты региона стали доступны для граждан в приложении «Транспорт Подмосковья»

В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» теперь доступны все маршруты общественного транспорта региона, всего там представлены свыше 1,9 тысячи маршрутов. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Зампред областного Правительства Анна Кротова отметила, что приложение пользуется спросом у местных жителей, в том числе, потому что оно удобно и понятно. Она объяснила, что в нем граждане могут рассчитать время, которое потребуется для того, чтобы добраться в нужную точку, построить маршрут, узнать, когда транспорт приедет на остановку. Кротова добавила, что в этом году его скачали уже свыше 31 тысячи человек.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.