Все бесполезно: площадь пожара на рынке в Набережных Челнах приблизилась к 7 тысячам квадратов

Экстренные службы уже несколько часов не могут потушить пожар на рынке «Гараж-500» в Набережных Челнах.

Как сообщает пресс-служба МЧС, площадь возгорания продолжает увеличиваться мощными темпами и к настоящему времени составляет уже 6,8 тысячи квадратных метров.

В МЧС добавили, что ведомство наращивает силы и средства для тушения огня. К ликвидации пожара уже привлечены порядка 130 человек и 40 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах полыхает авторынок «Гараж-500». ЧП началось с вспыхнувших нескольких торговых павильонов. О пострадавших пока не сообщается.