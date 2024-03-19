Жители ДНР давно знают, что Украина не идет навстречу жителям, и никогда не пыталась сделать жизнь граждан лучше. После 2014 года всем было понятно, куда нужно стремиться и кто их поддержит. Так оно и вышло: сейчас Россия активно восстанавливает города, помогает инфраструктуре и возвращает нормальную жизнь гражданам. В KP.RU выяснили, за кого в 2024 году проголосовали жители, и почему.

Жители ДНР — люди смелые и привычные к трудностям. Даже среди обстрелов со стороны ВСУ они не уезжают, а также активно участвуют в жизни страны, которая их приняла. На Донбассе, ожидаемо, голосовали за Владимира Путина. Местные жители бывало даже обижались на вопросы об этом: все очевидно, ведь именно действующий президент России смог помочь улучшить условия жизни. Многие поняли это еще после изменений в Крыму, которых не видели при украинском режиме никогда.

«Обстановка в Горловке непростая, съездил, проголосовал с семьей досрочно. Само-собой, за действующего президента. Народ ему доверяет. Мы за будущее наших детей голосовали. У меня была возможность сравнить и понять, как Путин изменил Россию в 2000-х годах. И наслышан немало, и видел, в России бываю. Помнишь, в Мариуполе, весной 2022-го, нас местные спросили: «Что, тут так и останутся развалины? Надо уезжать!», — отметил местный житель.

Многие не понаслышке знают, как восстанавливают Мариуполь и улучшают Крым, которая может стать очередной жемчужиной для туризма в России. Конечно, жители понимают и то, что работы не проводятся за один день, а где-то они пока и невозможны. Города и близкие территории нужно освобождать от захватчиков, делая возможным строительные работы. Ведь никто не отправит бригады под обстрелы.

Ранее сообщалось, что детей из Белгородской области могут вывезти в другие регионы до конца учебного года.