Все дома ЖК «Белые росы» в подмосковных Котельниках поставили на кадастр

В ведомстве уточнили, что 790 дольщиков теперь смогут оформить право собственности на свои квартиры. Кроме того, у них появиться возможность прикрепиться к поликлинике, детским образовательным учреждениям и не только. Отметим, что ключи от квартир дольщикам должны были выдать в 2015 году, однако, первоначальный застройщик ООО «Стройкомфорт» не смог выполнить обязательства. В 2021 году дома для завершения строительства передали областному Фонду защиты прав дольщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.