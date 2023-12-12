Все дома ЖК «Восточный» в Истре получили кадастровые номера

Все семь домов жилого комплекса «Восточный» в городском округе Истра получили кадастровые номера. Благодаря этому свыше четырехсот семей могут оформить право собственности на квартиры.

Постановка домов на кадастр стала возможной благодаря совместной работе министерства жилищной политики Подмосковья и регионального Управления Росреестра, подчеркнули в пресс-службе областного Минжилполитики.

В ведомстве напомнили, что в мае 2021 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства ЖК. Права на дострой передали региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Московской области стартует новый этап программы по расселению из аварийного жилья.