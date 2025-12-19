Она сказала «да»: стала известна реакция девушки на предложение руки и сердца в эфире с Путиным

Самая романтичная интрига «Итогов года» разрешилась благополучно. Журналист из Екатеринбурга, который использовал федеральный эфир с президентом для решения личного вопроса, услышал от своей избранницы заветное согласие, хотя для нее этот перформанс стал полной неожиданностью. Об этом пишет ТАСС.

Пока одни корреспонденты в Гостином Дворе пытались привлечь внимание главы государства острыми социальными вопросами, уральский журналист Кирилл Бажанов решил сыграть на контрасте. Молодой человек выделялся в толпе не только благодаря алой бабочке и броской броши на лацкане, но и плакатом с надписью «Хочу жениться», украшенным рисованными сердцами. Как выяснилось позже, этот смелый жест не был согласован со второй половинкой — девушка даже не подозревала о готовящемся на всю страну сюрпризе.

Риск оправдался: вскоре после эфира стало известно, что Ольга ответила согласием. По словам самого Кирилла, его возлюбленная не знала о задумке, но, увидев происходящее, не раздумывая сказала «да». Эта история любви имеет глубокие корни — пара знакома еще с подросткового возраста.

В социальных сетях телеканала, где трудится новоиспеченный жених, привели реакцию невесты. Девушка призналась, что их знакомство произошло, когда ей было всего 12 лет, и тогда она даже представить не могла, что детская дружба перерастет в столь нежное чувство с кинематографичным поворотом. Теперь, после публичного признания на фоне большой политики, паре предстоит подготовка к свадьбе, за которой, вероятно, будут следить не только друзья, но и многие зрители прямой линии.

Ранее Путин рассказал о своем разговоре с батюшкой о конце жизни.