Все меньше россиян верят в теорию тайного чипирования

Доля россиян, верящих в возможность тайного чипирования людей, значительно сократилась за последние пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что если в 2020 году таких респондентов было 41%, то в 2025 году их количество уменьшилось до 29%. Одновременно с этим увеличилось число и тех, кто уверен в невозможности скрытого чипирования — с 66% в 2020 году до 66% в нынешнем году.

Исследование выявило значительные возрастные различия в восприятии этой темы. Наибольший скептицизм демонстрирует поколение зумеров — среди них 81% не верят в возможность тайного чипирования. Чаще всего в эту теорию склонны верить люди в возрасте от 44 до 57 лет (35%).

Уровень осведомленности о теме чипирования остается высоким — 85% опрошенных россиян сообщили, что осведомлены или «что-то слышали» об этом. Среди этой группы количество верящих в тайное чипирование также составляет 29%.

Что касается возможных рисков, связанных с чипированием, главной опасностью граждане РФ считают контроль за человеком (36%). Второе место занимает опасение пагубного влияния на здоровье (19%).

Опрос был проведен 5 сентября 2025 года в рамках всероссийского телефонного исследования «ВЦИОМ-Спутник». В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

