«Все методы хороши»: Галкин может открыть свой театральный кружок после того, как его выступления подешевели

Шоумен Максим Галкин* оказался вынужден снизить цены на свои выступления на корпоративах. Как пишет Mash, прошлым летом гонорар иноагента переваливал за 120 тысяч евро, а теперь снизился до 75 тысяч евро с возможностью торга.

Как пояснила инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова, связано это с невостребованностью артиста за границей.

«В текущей ситуации, когда Галкин* признан иноагентом, ему закрыты все площадки России. Остается ориентироваться на те условия творчества, которые есть в данный момент. И, поскольку спрос падает, цены на услуги приходится снижать. Можно выступать бесплатно, но, думаю, что это не случай Галкина*», — отметила Кузнецова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выступлениями он зарабатывает на жизнь, пояснила собеседница, и, пока людям будет это интересно, они будут платить.

«Очень часто невостребованные артисты открывают свой бизнес или идут в политику, поэтому и тут нельзя исключать такое развитие событий. Когда привыкаешь к определенному образу жизни, сложно отказаться от него, поэтому ты будешь думать, как удержать свой доход на прежнем уровне, а тут уже все методы хороши», — отметила Кузнецова.

Эксперт считает, что муж Аллы Пугачевой вполне может открыть свой бизнес или театральный кружок, но и выступления вряд ли забросит, пока будет спрос на этот вид его деятельности.

Ранее полуголый муж Пугачевой облил себя водой и заорал на глазах у сына.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ