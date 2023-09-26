«Все оказалось совсем по-другому»: бойцы СВО быстро среагировали, когда все пошло не по плану

Российские солдаты считаются бесстрашными героями, но сами бойцы признаются — страх бывает, просто его надо уметь перебарывать и действовать несмотря ни на что. Боец с позывным Стук работает разведчиком-сапером и часто случается, что ему приходится часто доказывать это утверждение.

Стуку и его товарищам дали задание зайти в тыл украинцев, которые заняли стратегически важный объект. Место было чрезвычайно неудобное, объясняет солдат: с трех сторон стояли бойцы ВСУ и при желании могли перекрыть и забравшихся внутрь россиян с четвертой.

«Мы переходили поле около 700 метров в длину. Шли ночью. Было эпично, как в американских фильмах: слева посадка, где танки стоят. С другой стороны «Градами» обстреливают. Мы с ребятами несли гранатомет АГС и цинковый ящик с гранатами. А тут еще и осветительные ракеты полетели! Я с этой коробкой быстро упал, парни тоже, чтобы остаться незаметными», — вспоминает солдат.

Но бойцам повезло. Они пришли к точке назначения и начали окапываться. Встали возле дороги, где у наших уже была обустроена позиция для пулемета.

«Нам дали задание дождаться, когда ВСУ будут выходить, и расстрелять их. Но все оказалось совсем по-другому. Мы смотрим, а они только входят и входят. Шли и танки, и БМП. Но все же мы подожгли грузовик ГАЗ-66 и из пулеметов уничтожили «Уазик». Потом еще наши десантники помогли: подбили «зушку» (зенитная установка — Прим. ред.)», — подводит итоги Стук в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Разведчики быстро ретировались, но украинцы очень разозлились. Потом они заехали на российские позиции танками. Начались бои, где за 27 дней у россиян было около 15 погибших и 30 или 40 раненых. Но и ВСУ пострадали очень серьезно, рассказывает солдат.

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