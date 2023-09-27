«Все определяется до 40 лет»: ясновидящая рассказала, как найти своего суженого

Встретить свою вторую половинку мечтает чуть ли не каждый житель планеты, но на пути к счастливой семейной жизни очень часто встречаются люди, которые только кажутся теми самыми.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как определить своего суженого. По ее словам, судьбоносную встречу пропустить невозможно.

«Можно определить суженого по тому, как он выглядит. Видно, что люди предназначены друг для друга. Как правило, все определяется до 40 лет», — пояснила ясновидящая.

Своего человека можно узнать даже в толпе. Алиева подчеркнула, что по-настоящему судьбоносная встреча всегда происходит спонтанно.

«Бывает такое, что люди где-то в поездках встретились, в самолете, в поезде, в метро. Они увидели друг друга и поняли — это судьба. А сайты знакомств, несмотря на то, что сейчас это очень модно, неэффективны. Бывает, что люди там друг друга находят, но очень редко», — заявила экстрасенс.

Иногда, продолжила она, судьба будто водит людей кругами — можно встретить одного человека в метро, потом случайно в магазине, а потом он придет к вам на работу.

Кроме того, добавила собеседница издания, вычислить суженого поможет и магия.

«Человеку нужно взять кольцо, повязать на него ниточку так, чтобы оно играло роль маятника. Потом надо задать вопрос. Если маятник качается влево, то ответ «нет», а если вправо, то ответ положительный. Если болтается посередине, то высшие силы не дают вам ответа, не пришло время», — рассказала эксперт.

В поисках настоящей любви Алиева порекомендовала не терять голову.

Ранее известная ясновидящая рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.