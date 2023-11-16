Финляндия остановит перевозки на закрытых КПП с Россией

В субботу, 18 ноября, пассажирские и грузовые перевозки на тех КПП на границах Финляндии с Россией, которые были закрыты по решению финских властей, будут прекращены. Финская таможня будет работать лишь на четырех пунктах на севере в их рабочие часы.

Решение будет действительно до 18 февраля следующего года, формально, там прекращены все перевозки на пунктах в Ниирале, Иматре, Ваалимаа и Нуйямаа. Эти пункты расположены максимально близко к Санкт-Петербургу.

При этом четыре пункта Салла, Вартиус, Райя-Йосепи и Куусамо будут работать в прежнем режиме.