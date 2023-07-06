«Все поменялось, перевернулось»: боец СВО рассказал о «школе жизни» на фронте

Андрей И. не имел боевого опыта перед спецоперацией. Читая новости о передовой, он очень сопереживал российским бойцам и пару раз съездил «за ленточку», передавая гостинцы солдатам. А потом решился ехать и сражаться сам.

Когда Андрей сказал о своем выборе матери, она не стала ругаться, а лишь посоветовала взять благословение у своего духовника: «Если он тебя отпускает, то я не против». Знакомый батюшка, отец Алексий, выслушал будущего добровольца и благословил. Сказал, что главное — не материться и не мародерить.

По словам Андрея, именно на фронте он узнал, что такое «школа жизни», и какими должны быть истинные ценности.

«Все поменялось. Взгляды на жизнь здесь перевернулись. Я на все начал смотреть по-другому: более искренне, более глубоко. И все воспринимается здесь острее. Если на гражданке словом обидишь человека, то там он махнет рукой. А здесь каждое слово попадает близко к сердцу, я не знаю, почему», — признается Андрей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно поэтому, продолжает собеседник, все бойцы стараются следить за языком. А еще его сослуживцы всегда при встрече обнимаются.

«Это не только когда долго не видимся, но и просто — когда здороваемся при встрече: одна рука берет ладонь, а другая сразу обхватывает спину. И комбриг у нас такой же — всегда обнимет, пошутит, по рации всегда на связи. Настоящий батяня, как в песне про комбата», — смеется наш собеседник.

Ранее мы писали, как на СВО пропал отец-одиночка из Донецка.