«Все поменялось, перевернулось»: боец СВО рассказал о «школе жизни» на фронте
Доброволец СВО рассказал, что ему запретил делать священник на передовой
Фото: [Иван Ноябрев/ТАСС]
Андрей И. не имел боевого опыта перед спецоперацией. Читая новости о передовой, он очень сопереживал российским бойцам и пару раз съездил «за ленточку», передавая гостинцы солдатам. А потом решился ехать и сражаться сам.
Когда Андрей сказал о своем выборе матери, она не стала ругаться, а лишь посоветовала взять благословение у своего духовника: «Если он тебя отпускает, то я не против». Знакомый батюшка, отец Алексий, выслушал будущего добровольца и благословил. Сказал, что главное — не материться и не мародерить.
По словам Андрея, именно на фронте он узнал, что такое «школа жизни», и какими должны быть истинные ценности.
«Все поменялось. Взгляды на жизнь здесь перевернулись. Я на все начал смотреть по-другому: более искренне, более глубоко. И все воспринимается здесь острее. Если на гражданке словом обидишь человека, то там он махнет рукой. А здесь каждое слово попадает близко к сердцу, я не знаю, почему», — признается Андрей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Именно поэтому, продолжает собеседник, все бойцы стараются следить за языком. А еще его сослуживцы всегда при встрече обнимаются.
«Это не только когда долго не видимся, но и просто — когда здороваемся при встрече: одна рука берет ладонь, а другая сразу обхватывает спину. И комбриг у нас такой же — всегда обнимет, пошутит, по рации всегда на связи. Настоящий батяня, как в песне про комбата», — смеется наш собеседник.
Ранее мы писали, как на СВО пропал отец-одиночка из Донецка.