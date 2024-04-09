Все посеянные в Подмосковье озимые культуры благополучно перенесли зиму

Все озимые культуры, посаженные в Подмосковье, благополучно перенесли зиму, в общей сложности в регионе ими засеяли более 95 тысяч га земли, что на 2,3 тысячи га больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что к озимым культурам относятся те растения, которые лучше всего адаптированы к климатическим условиям северных регионов, землю ими засевают в осенний период.

«Под урожай 2024 года были посеяны рапс, сурепица, пшеница, рожь и ячмень. Зимой температурный режим был оптимальным для озимых культур. По результатам отбора монолитов, все растения, ушедшие в зиму, жизнеспособны. На открытых участках вымерзания не отмечены. При благоприятных погодных условиях, к уборке озимых культур планируется приступить в конце июля», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В регионе посели более 84 тысяч га озимых зерновых, а также более 10 тысяч га озимого рапса. Ими засеяли поля Каширы, Зарайска, Луховиц, Серебряных Прудов и еще около 23 округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.