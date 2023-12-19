«Все режиссеры прекрасно понимают»: в РФ могут полностью прекратить показы фильмов и постановок по книгам Акунина*

Писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, накануне внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, на создателя серии книг о детективе Эрасте Фандорине завели уголовное дело по факту дискредитации армии и оправдания терроризма. Следователи пришли с проверкой и обысками в издательство «Захаров», которое выпускало книги Акунина, пишут СМИ.

Возникает справедливый вопрос: что теперь будет с произведениями автора и их адаптациями?

«Конечно же, хранение и чтение книг Бориса Акунина; не будет преследоваться по закону, поскольку его произведения не включены в список экстремистской литературы. А вот с изданием его трудов, а также покупкой и продажей книг у продавцов, покупателей и издательств могут возникнуть проблемы», — рассказала юрист Ксения Корсукова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, все вышеперечисленное будет расцениваться как спонсирование терроризма.

«Часть дохода от продажи и издания будет идти самому автору, признанному террористом. То же самое касается и производства кинопродукции по произведениям Бориса Акунина*. Данное преступление карается лишением свободы сроком до 20 лет с обязательной оплатой штрафа», — пояснила эксперт.

Однако, как добавил юрист Виктор Потапов, сам факт внесения Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не влечет к запрету на хранение и чтение его произведений, а также на просмотр постановок, фильмов и сериалов, снятым по его трудам. Тем не менее, например, некоторые книжные магазины уже прекратили продажу произведений писателя.

«Без постановления суда и внесения в перечень террористических произведений Акунина* невозможно говорить об их запрете. А что касается снятия с продажи книг, я думаю, что это самостоятельное решение книжных магазинов», — добавил собеседник.

Тем временем, Корсукова считает, что театральные спектакли и показы фильмов по мотивам книг Чхартишвили все равно прекратятся.

«Не в силу каких-то законодательных решений, просто все режиссеры, художественные руководители театров и других организаций прекрасно понимают, что за этим может последовать. Человек не просто внесен в список иноагентов, это перечень экстремистов и террористов», — подытожила юрист.

Ранее Московский Губернский театр отменил постановки по произведениям Акунина*.

*внесен в перечень иноагентов, террористов и экстремистов