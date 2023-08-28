Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник

Все подмосковные школы с 1 сентября перейдут на электронный дневник, доступ к которому будет осуществляться через новую информационную платформу «Моя школа». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

В «Моей школе» в том числе будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека материалов, портфолио ученика и его рейтинг, электронный журнал. Кроме того, через данный информационный сервис родители смогут отследить геолокацию ребенка.

Приложение доступно бесплатно в AppStore и GooglePlay. Вход в сервис осуществляется через ЕСИА. Отмечается, что данную систему в тестовом режиме попробовали уже шестьдесят школ. Теперь к «Моей школе» будут подключены все общеобразовательные учреждения региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке подмосковных школ к новому учебному году.