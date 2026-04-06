«Всё сломалось за один день»: умный дом Xiaomi в России рухнул — пользователи в панике ищут спасения

Эпидемия цифровой слепоты накрыла владельцев гаджетов Xiaomi в России. С начала апреля умные пылесосы, камеры, чайники и лампочки, объединённые экосистемой Xiaomi Home, один за другим перестали видеть хозяев. В приложениях — зловещая надпись «Устройство не в сети». Об этом сообщает Lenta.ru.

На форумах посвященных технике, тема, открытая 3 апреля, собрала уже больше сотни жалоб. Пользователи жалуются, что поломались все устройства, кроме пылесоса. Камеры не снимают, очистители воздуха не очищают, а аэрогрили стоят мертвым грузом.

Картина повторяется по всей стране. Люди, которые годами собирали свой «умный дом», за выходные лишились возможности управлять техникой удаленно. Кто-то грешит на обновление прошивки, кто-то — на блокировки. Но истинная причина остается загадкой.

Хорошая новость: выход есть. Один из пользователей поделился спасительным лайфхаком: сменить регион в приложении на Беларусь. После нехитрой манипуляции гаджеты ожили.

