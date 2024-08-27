Все уходившие на запасные аэродромы самолеты вернулись в Сочи

Аэропорт Сочи работает штатно, все воздушные суда вернулись в него с запасных аэродромов, куда они улетали из-за непогоды, сообщило РИА Новости.

Восемь самолетов вынужденно сели на запасные аэропорты из-за непогоды в Сочи вечером в понедельник. Воздушные суда приземлялись в Грозном и Минеральных водах.

На сегодняшний день аэропорт в Сочи работает штатно, все самолеты вернулись с запасных аэродромов.

Штормовое предупреждение действовало в курортном городе 26 августа. Из-за ливней была подтоплена часть улиц и автодорог, а на автодорогу в сторону села Красная Воля сошел крупный оползень.

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Сочи достигли 17 м/с.