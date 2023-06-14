«Все упирается в топливо»: директор судостроительного завода объяснил, почему лед в Якутии разбивают вручную

На сегодняшний день в Якутии все еще существуют люди, которые вручную разбивают лед вокруг бортов судов, которые необходимо ремонтировать. Для ремонта барж обычно используются специальные слипы, на которых судно поднимают до того, как вода превратится в лед.

Однако, на Жатайском судостроительном заводе таких устройств для всех судов не хватает. Бывший директор завода Виктор Шадрин рассказал репортерам YouTube-канала «The Люди», почему в городе все еще существует профессия выморозчик.

«Если мы зимой не вымораживаем корабли, то с наступлением весны их придется поднимать на слип и только тогда ремонтировать. Это занимает от одной до двух недель. Если так ремонтировать 40 судов, то выйти на рейс они смогут только к концу навигации», – объяснил Шадрин.

Бывший директор судостроительного завода подчеркнул, что альтернативы по транспортировке необходимых товаров в Якутию, кроме судов, нет. Ни железную, ни автомобильную дорогу, по мнению Шадрина, никогда тут не построят.

«Мы могли бы распарить судно, чтобы раньше запустить его, но это все упирается в топливо. Чтобы хотя бы на пару недель раньше запустить, нужно много топлива. Выморозка вручную намного дешевле и экономичнее, так как навигация короткая, а пара дней нахождения судна в токе может привести к тому, что мы не успеем доставить груз», – добавил мужчина.

Полную историю о работе выморозчиков в Якутии читайте в нашем большом материале.