Все в огне: Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил уже более 1 тыс кв м

Пожар в здании Кабинета министров Украины в Киеве охватил площадь свыше тысячи квадратных метров. Спасатели уже несколько часов борются с огнем, но пока не могут его ликвидировать. Об этом проинформировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Телеграм-канале.

Утром 7 сентября в Печерском районе произошел пожар в правительственном здании. Украинские СМИ распространили фотографии, на которых видны густые клубы дыма над правительственным кварталом. Полицейские временно ограничили доступ к зданию и обеспечивают безопасность на месте инцидента.

«Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают его тушение», — написал Клименко.

В Киеве на данный момент задействованы более 400 спасателей. Для ликвидации последствий пожара привлечено свыше 100 транспортных средств, включая пожарные вертолеты.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на Майдане в Киеве после российского массированного удара, загорелось здание правительства Украины на Крещатике.