«Все видят, что ты сделал»: президента Украины уличили во лжи

Украинский президент Владимир Зеленский на своей личной странице в социальных сетях обвинил Россию в подрыве плотины Каховской ГЭС.

По словам политика, его обвинения обоснованы тем, что данный участок территории находится под контролем РФ и взорвать ее можно только изнутри. Европейские пользователи в комментариях напомнили президенту Украины, что именно его военнослужащие несколько раз в течение семи месяцев атаковали плотину.

«Нет. Это ты, тебе лучше запомнить собственную ложь. Это второй раз за семь месяцев, когда вы атакуете эту плотину. Вызвать наводнение и создать риск для ЗАЭС. Все видят, что ты сделал. Мы все вас видим, господин Зеленский», – пишут пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что Россия также контролирует Крымский мост, но это не помешало ВСУ его подорвать.

«Также, как Россия контролирует Крымский мост, а вы все равно его взорвали. Вы не к идиотам обращаетесь. Вы террористы»; «Однажды твоя собственная сторона увидит тебя насквозь, тогда это будет для тебя длинным прыжком с короткой веревки», – отмечают в комментариях.

Ранее итальянцы осудили Зеленского за поздравления в День Республики.