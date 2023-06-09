«Все занимаются этим»: Дзюба вышел на связь после публикации своего интимного видео

Утром 9 июня в сети появился видеоролик с голым Дзюбой с интересным «сюжетом». Как рассказывает спортсмен, последний несколько дней ему писали с целью вымогательства. По словам Дзюбы, злоумышленники нашли его давнишний эротический ролик и пытались через личную жизнь звезды и угрозы добиться денег.

«Я там даже еще не седой. Поэтому прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, если кто-то волнуется», — говорит спортсмен подписчикам.

Россияне же все равно посчитали, что Дзюбе есть, чего стыдится.

«Не надо такие видео снимать и кому-то отправлять. Не первый раз ведь уже»; «А меньше рукоблудстовать на камеру надо»; «Я, конечно, не ханжа и считаю, что все занимаются этим. Но не в первый раз из-за подобного попадать в публичный скандал надо уметь», — считают пользователи Сети.

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