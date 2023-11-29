Все запланированные работы по благоустройству завершили в Подмосковье

В этом году завершены все запланированные работы по благоустройству на территории Московской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Отмечается, что из запланированных на этот год работ все 59 объектов сданы в регионе. Полностью завершено благоустройство 22 парков и лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 6 набережных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил максимально подготовить все зоны отдыха и другую инфраструктуру региона к новогодним каникулам.