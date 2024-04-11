«Все желания исполнятся»: астролог раскрыла, как объятия с березой 11 апреля помогут выйти замуж
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Сегодня отмечается Берещенье — это день, когда нужно обняться с березой, чтобы удачно выйти замуж. Об этом рассказала ведический астролог Людмила Федорова.
По словам специалиста, в этот день сок березы может вылечить любые недуги, а объятия с березой помогут приманить суженого.
«Береза — покровительница невест. Поэтому все желания, которые загадает незамужняя девушка сегодня, обнимая березу, исполнятся», — уточнила Федорова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
На Берещенье ни в коем случае нельзя идти на водоемы или париться в бане. Астролог уточнила, что тогда «русалки и водяной могут утащить незадачливого путника с собой на речное дно».
«Если вы случайно намочите ноги в проточной воде, то накликаете на себя беду. Проснувшаяся после зимы нечисть решит отомстить за это и заберет вашу удачу на долгие годы вперед», – поделилась собеседница.
По словам Федоровой, все сны, которые могут присниться 11 апреля, будут пророческими.
«Поэтому перед тем, как лечь спать, можно задать самый волнующий вопрос. Ответ придет к человеку в дреме», — отметила астролог.
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