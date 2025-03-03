Окружение Левы из «Би-2» призвали проверить на соучастие в преступлениях

Виталий Милонов призвал провести комплексную большую проверку в отношении Егора Бортника, чтобы установить, действительно ли он зарабатывает в России, когда находится за рубежом. Он также отметил, что в этой деятельности могут быть замешаны близкие и знакомые музыканта.

«Этот персонаж успешно наработал не на одно уголовное дело на очень длинный срок пребывания в колонии строгого режима. Если действительно выяснится, что этот голубчик еще и деньги у нас здесь зарабатывает, то надо все активы конфисковать, проверить, кто помогал ему выводить средства и вести дела. Всех соучастников — к ответу», — считает депутат.

Напомним, 3 марта в СМИ сообщили, что беглый солист рок-группы Би-2 Егор Бортник продолжает зарабатывать в России якобы под другим именем. По предварительной информации, у музыканта есть ИНН, банковские счета и бизнес, а также российский паспорт. Последнее поставили под сомнение, вспомнив случай из 2024 года, когда группу задержали в Таиланде. Всех депортировали в страны получения гражданства. Тогда у Бортника был только израильский паспорт.

Ранее сбежавший из России Бортник заявлял, что для него не существует понятия «Родина».

*Включен по решению Минюста РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента