Осудивший СВО лидер «Би-2» Бортник заявил об отсутствии понятия «родина»

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева «Би-2», заявил, что не верит в понятие «родина». Об этом он рассказал во время общения с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Фрагмент беседы с музыкантом блогеры опубликовали в своем телеграм-канале.

По словам Бортника, переезд из России не позволил группе «Би-2» стать мировыми звездами на Западе. Сам он отметил, что никогда не привязывался к какой-либо стране.

«Я с 19 лет живу на чужбине, мне все равно. Я не верю в понятие «родина», — сказал артист.

Он также поделился мнением о специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, отметив, что не все участники коллектива разделяют его взгляды. Бортник упомянул о случае, когда он «выгнал из группы» музыканта, который, по его мнению, «сломался» после задержания в Таиланде.

Ранее Бортник в ходе разговора с Вованом и Лексусом, первая часть которого была опубликована 19 февраля, признался, что уже потратил около €100 тыс. на поддержку ВСУ. Как отметили блогеры, артист был уверен, что разговаривает с неким меценатом, который был заинтересован в его новой песне.

Телеграм-канал Baza ранее сообщил, что неизвестные подожгли дверь квартиры Левы «Би-2» в Москве.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.