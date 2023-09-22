«Вселенная взяла в работу»: нумеролог рассказала, что означают повторяющиеся цифры

Повторяющиеся числа могут преследовать человека. На часах, номерных знаках машин, рекламных баннерах. Все это не просто так. Будьте внимательны — вас предупреждают о грядущих событиях.

Нумеролог Илаха Самедова рассказала, о чем говорят повторяющиеся цифры на часах.

«В нумерологии это считается предупреждением, закодированным посланием высших сил о грядущих жизненных опасностях или возможностях. Повторяющиеся числа на часах говорят о том, что вселенная заметила вас и взяла в работу», — рассказала Самедова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, каждому числу соответствует определенное значение.

Ноль

Эта цифра символизирует абсолютное небытие. Это сигнал о том, что надо прощаться со старой жизнью. Ноль —число обнуления.

Единица

Сила, энергия. Единица говорит о том, что пора менять что-то в своей работе. Пришло время создать что-то уникальное.

Двойка

Эта цифра всегда про отношения. Сигнал о том, что вам предстоят испытания в сфере отношений. Символ гибкости и партнерства.

Тройка

Если вы всюду видите тройки, то пора проанализировать свою жизнь. Это символ творчества, фантазии. Эти цифры всегда говорят о необходимости погружения в себя, медитации и самопознания.

Четверка

Она символизирует труд, терпение и организованность. Эта цифра говорит о необходимости стать более активным, практичным и целеустремленным.

Пятерка

Говорит о любознательности, мобильности. Это цифра-сенсация. Совет оберегать то, что есть, и интересоваться новым.

Шестерка

Цифра символизирует семейный очаг, гармонию, спокойствие, романтику, доброту, честность и другие важные качества личности. Призыв задуматься о том, все ли ладится в семье.

Семерка

Призывает к самоанализу, философскому взгляд на жизнь. Также означает удачливого, счастливого человека.

Восьмерка

Означает, что пора идти на компромисс. Цифра символизирует мудрость, уверенность. Это символ материального мира и судьбоносных перемен. Советует встать на путь аскезы.

Девятка

Она говорит о масштабе, многообразии и необходимости духовного роста.

Нумеролог Илаха Самедова отметила, что эти знаки вселенная посылает, когда человек стоит перед трудным выбором, а цифры могут дать ответ практически на любой вопрос, нужно только уметь пользоваться подсказками высших сил.

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