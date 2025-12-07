«Всем покинуть здание!»: как обычный день в Третьяковке превратился в эвакуацию

В Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве 7 декабря сработала сигнализация. По этому сигналу была проведена эвакуация посетителей из здания музея, передает ИА Регнум.

Объявление о необходимости покинуть помещения было сделано через систему громкой связи. У выходов из здания наблюдалось скопление людей.

Официальный Telegram-канал музея сообщил, что вход для посетителей будет закрыт до 18:00 по московскому времени. Там же уточнили, что билеты, купленные на сеансы в это время, можно будет сдать или использовать для посещения выставок в течение двух недель. В сентябре, по аналогичной причине были эвакуированы Государственный Эрмитаж и ряд других музеев в Санкт-Петербурге.

