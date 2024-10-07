Всероссийская акция по посадке кедров пройдет в Московской области

В этот четверг в подмосковном Красногорске стартует Всероссийская экологическая акция по посадке сибирских кедров, она станет самым масштабным экологическим проектом в России по количеству высаживаемых деревьев. Об этом сообщили организаторы акции.

В мероприятии примут участие представители сети танцевальных школ танцев Аллы Духовой TODES. Они высадят саженцы кедра, привезенные из Томска, в городском сквере ЖК Лесная отрада и на близлежащей территории к спортивной базе TODES.

«Каждый человек способен сделать мир вокруг себя лучше. Эта акция несет в себе важную роль — помогает задуматься о завтрашнем дне, воспитывает любовь к городу и родине. Вместе со звездами TODES, преподавателями и учениками наших школ-студий, а это 132 школы по всей России, мы планируем высадить кедры — символы величия, достоинства и красота — во всех городах нашей страны», — сказала Духова.

Она призвала присоединиться к акции всех желающих. Советы по проведению работ участникам акции будут давать профессиональные агрономы. Координатор проекта, председатель Общественно полезного благотворительного фонда «Путь» Оксана Меликова отметила, что кедр играет важную роль в жизни лесов и положительно влияет на здоровье людей.

Помимо посадки деревьев, организаторы проведут мероприятия по воспитанию правильного отношения детей к природе и бережного обращения с животными. Акция состоится по личной инициативе Аллы Духовой, общественно полезного благотворительного фонда «Путь» совместно с «Эко-фабрикой Сибирский кедр»⁠ при поддержке администрации Красногорска.

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