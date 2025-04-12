В Одинцове, в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации, состоялась праздничная церемония. Об этом сообщает пресс-служба главы региона и правительства Подмосковья.

Отмечается, в мероприятии приняли участие более 1100 человек. Среди них было около 900 участников поисковых отрядов и патриотических объединений из разных уголков Московской области. Ещё 230 человек приехали в регион из других субъектов Российской Федерации.

По словам Екатерины Швелидзе, министра информации и молодежной политики Московской области, проведение старта Всероссийской акции «Вахта памяти — 2025» в Подмосковье — это большая честь для региона.

Она также приветствовала всех, кто собрался на открытие нового этапа поисков.

«Хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд — за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь», — сказала Швелидзе.

В рамках проекта «Судьба Солдата» поисковики провели мероприятие, в ходе которого передали родственникам пропавших без вести воинов архивные документы, повествующие об их боевом пути.

«Московская область не случайно выбрана для проведения церемонии открытия Всероссийской „Вахты памяти — 2025“, ведь подмосковные поисковики вносят серьезный вклад в установление судеб погибших защитников нашего Отечества и, конечно, увековечивание их подвига», — подытожили в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.