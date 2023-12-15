Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах состоятся в парке Подмосковья

В следующие выходные в парке Малевича в подмосковном Одинцово пройдет Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодние Старты». Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что в субботу спортсменов ждет дисциплина «спринт» — короткая дистанция, в воскресенье — «классика», средняя дистанция. Планируется, что в соревнованиях примут участие около тысячи спортсменов со всей России. Сделать это смогут все желающие, арена соревнований будет расположена возле новой автомобильной парковки парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.