Всю лесопожарную технику Подмосковья оснастят системой ГЛОНАСС
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье планируют оснастить спутниковой навигационной системой на базе технологий ГЛОНАСС всю лесопожарную технику, сообщили в областном Комлесхозе. Из чуть более тысячи единиц техники ей оснащено уже 45%.
«Это не только требование времени, но и реальный, уже отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в Региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Данная система помогает направлять на тушение лесных пожаров те силы и средства, которые находятся ближе всего к месту возгорания, что сокращает время в пути до места возгорания. Подключить к ней всю технику планируют в первой половине 2024 года.
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