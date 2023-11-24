Всю лесопожарную технику Подмосковья оснастят системой ГЛОНАСС

«Это не только требование времени, но и реальный, уже отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в Региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.