ВСК: приемлемый размер пенсий для россиян составил 110 тыс. руб.

Граждане России считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей. За год увеличилась вдвое доля тех, кто считает оптимальной пенсию между 100 и 200 тысячами рублей — от 12% в начале года до 25% к его окончанию, об этом РИА Новости сообщили аналитики Страхового дома ВСК.

В начале года почти половина россиян ориентировалась на пенсию в 50-100 тысяч рублей, однако к концу года таких осталось лишь треть. Самые высокие ожидания у людей с высокими доходами, особенно жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Наполовину россияне еще не начали откладывать на пенсию (этот показатель не изменился с начала года), а 32,7% даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Мужчины с высоким доходом (33%) демонстрируют наибольшую финансовую грамотность.

Основную часть тех, кто не создает финансовую подушку, составляют люди со средним доходом (38%) и бездетные (41%), отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2025 году все пенсии будут повышены на 14,75%, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.