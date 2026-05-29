Вскрылась правда о «запрете телефонов на АЗС», после которой россияне могут выдохнуть

В пятницу, 29 мая, в Сети распространилась информация о введении с 1 июня штрафов за использование мобильных устройств на территории автозаправочных станций. Однако в МЧС России быстро опровергли данное сообщение. Юрист Сергей Измайлов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему «запрет» не соответствует действительности.

По словам эксперта, основным документом, регламентирующим требования пожарной безопасности на АЗС, является Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 в редакции от 29.12.2025 «Об утверждении свода правил „Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности“».

«Указанный акт не содержит положений, запрещающих пользование мобильными телефонами. МЧС России опровергло наличие подобных ограничений», — сообщил юрист.

Сергей Измайлов отметил, что не существует иных принятых нормативных актов федерального уровня, которыми устанавливался бы соответствующий запрет. Он также допустил теоретическую возможность введения отдельных ограничений владельцами конкретных АЗС как частными лицами на собственной территории. Но в таком случае заправки должны руководствоваться документами, о которых на данный момент нет никаких сведений, добавил эксперт.

Таким образом, информация о введении санкций за телефонные разговоры на заправке не имеет юридических оснований.

Водителям рекомендуется при нахождении на АЗС соблюдать стандартные правила пожарной безопасности: не курить, глушить двигатель во время заправки, не оставлять заправочный пистолет без присмотра.

