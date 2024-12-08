Вслед за флагом со здания посольства Сирии в Москве сняли табличку с названием

Со здания сирийского посольства в Москве сняли табличку с названием диппредставительства арабской республики. Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что с флагштока посольства Сирии в Мансуровском переулке был спущен государственный флаг страны.

Как приводится в сообщении агентства, на фоне приезда в Москву свергнутого президента Сирии Башара Асада охрану усиливать у здания дипмиссии не стали.

«Охрану у сирийского посольства не стали усиливать даже на фоне новости о приезде бывшего президента Башара Асада и его семьи в Москву. Свет в здании не горит, — приводится в публикации.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям.