Вслед за Петербургом и Подмосковьем: Приморье столкнулось с перебоями связи

В Приморском крае начались массовые перебои с мобильным интернетом, сообщил телеграм-канал VDK_Tiger. Жалобы на нестабильную работу сети поступают от жителей Владивостока и Артема. Пользователи сообщают о полном отсутствии доступа к мобильным данным или крайне низкой скорости соединения.

Эта ситуация стала частью общероссийской тенденции нарушений в работе связи. Ранее, 28 августа, о планируемых ограничениях скорости мобильного интернета и связи предупредили власти Вологодской области.

24 августа аналогичные проблемы были зафиксированы в подмосковном Королеве, где полностью перестал работать мобильный интернет.

В тот же день временное снижение скорости мобильного интернета наблюдалось в Мурманской области. Кроме того, ограничения затронули юго-западные районы Ленинградской области. C предупреждением о возможных перебоях с интернетом и связью также выступили власти Санкт-Петербурга.

Ранее после атаки БПЛА на Самарскую область губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей «не становиться пособником врага».